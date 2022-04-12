Власти Крыма: обстановка на полуострове спокойная

Обстановка в Крыму спокойная, паники и беспокойства нет, несмотря на попытки с украинской стороны провести провокации, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» председатель Госсовета республики Владимир Константинов, отвечая на вопрос ведущего, какова ситуация на фоне попыток киевских властей запустить беспилотники на полуостров. В Минобороны РФ ранее сообщили, что фрегат «Адмирал Эссен» уничтожил украинский беспилотник Bayraktar у побережья Крыма.

У нас абсолютно спокойная обстановка, на прошлой неделе в пятницу мы были на границе с Украиной — Херсонская область под контролем российских войск. Мы все надежно обеспечены охраной. Какие-то поползновения, наверное, возможны, но они всегда были. Послушайте, они взрывали [линии] электропередачи, перекрывали нам электроснабжение, водоснабжение. Провокации, наверное, возможны. Но мы к ним готовы, народ у нас не расслабляется, службы все у нас в строю, надежно нас охраняют последние восемь лет, крымчане — спокойны, нет ни паники, не беспокойства, — цитирует Владимира Константинова ТАСС .