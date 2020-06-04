Власти Крыма отменили запланированное с 1 июля повышение тарифов на газ и электроэнергию  

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что в 2020 году запланированного ранее повышения тарифов на газ и электроэнергию не будет.

Хочу сделать важное объявление! Уважаемые крымчане, правительством Республики Крым было принято решение, которое уже согласовано с федеральным центром, о том, что с 1 июля 2020 года не будет повышения тарифов на газ и электроэнергию, — сказал он.

Аксёнов уточнил, что в текущем году ресурсоснабжающими организациями планировалось повышение цен на газ и электричество на 8%. При этом, по словам Главы Крыма, все мероприятия по дорожной карте сдвигаются на год.

Выполнение дорожной карты, которая была написана и согласована с федеральным Правительством, сдвигается на один год. В этом году должны были увеличить стоимость электроэнергии и газа на 8 %. При этом отмечу, что удвоения повышения с 1 января 2021 года не будет, — пояснил Глава Республики.