Власти Крыма озвучили примерную сумму иска к Украине по водной блокаде

Власти Крыма намерены на следующей неделе провести мероприятия для подготовки иска к Украине по водной блокаде Крыма. Его сумма может составить до 10-20 трлн. рублей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Госсовета РК Ефим Фикс.

Буквально на следующей неделе будем проводить мероприятия, связанные с подготовкой иска по водной блокаде, которую осуществляла Украина. Сейчас считаем ущерб — это где-то, на наш взгляд, между 10-20 триллионами рублей, должны выйти на эту цифру, — цитирует первого вице-спикера крымского парламента ТАСС .

В ходе общественных по теме «Дискриминация и преследование на международной арене граждан России, проживающих на территории Крыма» Ефим Фикс напомнил, что решение крымчан о вхождении республики в состав Российской Федерации было добровольным и легитимным.

Сегодня жители Крыма необоснованно подверглись бесчисленным преследованиям со стороны Украины, были вынуждены терпеть последствия водной блокады, а до того, как был построен Крымский мост и тепловые электростанции, – еще и транспортную, продовольственную и энергетическую, — сказал Фикс.

По его словам, кроме судебного иска власти Крыма готовят для передачи в Следственный комитет материалы о привлечении к уголовной ответственности тех, кто принимал решение по водной блокаде полуострова, организовывал ее и был непосредственным участником реализации.