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Власти Крыма передумали и разрешили родителям присутствовать на школьных линейках 1 сентября
Фото: momenty.org

Власти Крыма передумали и разрешили родителям присутствовать на школьных линейках 1 сентября

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 11:42 27.08.2021

Без QR-кодов и справок о прививках.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о том, что в Республике отменено требование для родителей школьников предоставлять QR-код для присутствия на школьных линейках 1 сентября. Однако, как ранее и сообщалось, сами линейки, посвященные Дню Знаний, в Крыму пройдут только для учащихся 1-х и 11-х классов.

При этом Сергей Аксёнов обратился к родителям школьников с убедительной просьбой строго соблюдать масочный режим.

Важно понимать, что речь идет о самом главном – здоровье и безопасности наших детей, — отметил Глава Крыма.

 

Власти Крыма передумали и разрешили родителям присутствовать на школьных линейках 1 сентября

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