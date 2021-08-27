Власти Крыма передумали и разрешили родителям присутствовать на школьных линейках 1 сентября

Без QR-кодов и справок о прививках.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о том, что в Республике отменено требование для родителей школьников предоставлять QR-код для присутствия на школьных линейках 1 сентября. Однако, как ранее и сообщалось, сами линейки, посвященные Дню Знаний, в Крыму пройдут только для учащихся 1-х и 11-х классов.

При этом Сергей Аксёнов обратился к родителям школьников с убедительной просьбой строго соблюдать масочный режим.

Важно понимать, что речь идет о самом главном – здоровье и безопасности наших детей, — отметил Глава Крыма.

