Власти Крыма подвели итоги дорожных работ на полуострове в 2023 году

В 2023 году проводились работы по 412 объектам транспортной инфраструктуры Крыма. Всего на полуострове введено в эксплуатацию около 800 км отремонтированных дорог. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов. По его словам, в 2024 году работа в этом направлении будет продолжена.

Сейчас ведется строительство объездной дороги города Симферополя на участке «Донское – Перевальное» Симферопольского района, и продолжаются подготовительные работы для строительства дороги «Перевальное – Алушта», а также дороги в объезд Алушты. Уверен, с вводом данных объектов в эксплуатацию качество жизни крымчан и гостей республики улучшится. Кроме того, благодаря новым дорогам удастся разгрузить действующие и увеличить их пропускную способность, — отметил Аксёнов.

В минтрансе РК добавили, в 2023 году были реализованы такие крупные проекты как: ремонт автодороги «Таврида — Джанкой – Красноперекопск» («Джанкой – Воинка»), общей протяженностью более 30 километров; ремонт автодороги «Красногвардейское – Нижнегорский» протяженностью более 17 километров.

По итогам 2023 года предусмотрено увеличение доли дорог в нормативном состоянии до 42,7%, а доли дорожной сети городских агломераций — до 80%.