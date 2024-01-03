Прямо сейчас:
Главная | Инфраструктура Крыма | Дороги Крыма | Власти Крыма подвели итоги дорожных работ на полуострове в 2023 году
актуально в республике
Власти подвели итоги дорожных работ на полуострове в 2023 году
Фото: Telegram

Власти Крыма подвели итоги дорожных работ на полуострове в 2023 году

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 14:51 03.01.2024

В 2023 году проводились работы по 412 объектам транспортной инфраструктуры Крыма. Всего на полуострове введено в эксплуатацию около 800 км отремонтированных дорог. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов. По его словам, в 2024 году работа в этом направлении будет продолжена.

Сейчас ведется строительство объездной дороги города Симферополя на участке «Донское – Перевальное» Симферопольского района, и продолжаются подготовительные работы для строительства дороги «Перевальное – Алушта», а также дороги в объезд Алушты. Уверен, с вводом данных объектов в эксплуатацию качество жизни крымчан и гостей республики улучшится. Кроме того, благодаря новым дорогам удастся разгрузить действующие и увеличить их пропускную способность, — отметил Аксёнов.

В минтрансе РК добавили, в 2023 году были реализованы такие крупные проекты как: ремонт автодороги «Таврида — Джанкой – Красноперекопск» («Джанкой – Воинка»), общей протяженностью более 30 километров; ремонт автодороги «Красногвардейское – Нижнегорский» протяженностью более 17 километров.

Узнайте больше:  Частично открыто движение по «Николаевской развязке» в Симферополе

По итогам 2023 года предусмотрено увеличение доли дорог в нормативном состоянии до 42,7%, а доли дорожной сети городских агломераций — до 80%.

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: дороги в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
дороги в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.