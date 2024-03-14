Власти Крыма предъявят Украине иск за ущерб, причинённый при «совместной жизни»

Власти Республики Крым посчитают сумму ущерба и упущенной прибыли за время нахождения в составе Украины и предъявят соответствующий иск. Об этом ТАСС заявил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

Сейчас мы в процессе подсчета ущерба от водной и энергетической блокады. Также мы можем посчитать ущерб, нанесенный украинским колониальным «хозяйствованием», в том числе упущенную прибыль. В итоге речь может идти о десятках триллионов рублей, — сказал глава парламента.

4 марта власти Республики Крым подали иск об энергоблокаде в Арбитражный суд Крыма. Объем претензий Крыма к Украине по этому иску составляет более 3,15 трлн рублей. Ответчиками выступают кабинет министров Украины, Министерство энергетики Украины и национальная энергетическая компания «Укрэнерго». По словам Константинова, в качестве третьих лиц планируется привлечь к участию в процессе в том числе крымские министерства топлива и энергетики, здравоохранения, МЧС, ГУП РК «Крымэнерго».

Украина в мае 2014 года после воссоединения Крыма с Россией в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применялись веерные отключения потребителей. Также Киевом были отрезаны продовольственные поставки, перестали работать банки, было нарушено транспортное сообщение с полуостровом. Ситуация улучшилась с запуском энергомоста с Кубани через Керченский пролив мощностью 400 МВт. Затем были построены новые сети, запущены энергоблоки Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе.

источник: ТАСС