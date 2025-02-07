Власти Крыма: рыбу и морепродукты после ЧП в Черном море проверяют

Состояние проб воздуха и биоресурсов после ЧП с танкерами в Черном море проверяют регулярно, отклонений от нормы нет. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Савельев на заседании правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС.

Данные регулярных замеров проб воздуха, питьевой воды, биоресурсов остаются в норме, — цитирует сообщение РИА Новости Крым.

После полной откачки мазута с кормовой части танкера «Волгонефть-239» ведется работа по демонтажу внешних и внутренних конструкций судна. На данный момент демонтировано 10% общего тоннажа кормы. Работы планируют завершить до 31 марта текущего года.

Продолжается работа и на суше. На пляжной территории Анапы и Темрюкского района продолжается устройство защитного вала, проложено более 30 км вала, из которых более 15 км накрыты сетями. Основная функция этого вала – защита побережья от загрязнений нефтепродуктами в результате возможных выбросов из акватории, в том числе во время неблагоприятных погодных условий.

Все намеченные и утвержденные планы реализуются в полном объеме. Мы продолжаем оценивать варианты подъема затонувших фрагментов «‎Волгонефти-239″‎ и танкера «‎Волгонефть-212″‎ с учетом оценки всех необходимых требований экологической безопасности. В феврале определимся с решением по этому вопросу, – заключил Виталий Савельев.

15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.

источник: РИА Новости Крым