Власти НАО помогли детям из Запорожья отдохнуть в Крыму

Власти Ненецкого автономного округа направили на отдых в Крым 100 детей из подшефной Запорожской области. Они взяли на себя расходы на путевки и проезд, сообщила в своем

В эти дни сто ребятишек из подшефной нам Запорожской области отдыхают в Евпатории, в оздоровительном лагере «Жемчужина». Мы взяли на себя расходы на путевки, а также на проезд из Каменки-Днепровской до лагеря и обратно, — сказано в сообщении.

Ненецкий автономный округ является одним из регионов, которые организуют отдых в здравницах страны для детей из воссоединившихся с Россией территорий. Гехт отметила, что родители признательны за возможность отправить детей на каникулы туда, где безопасно и не слышно взрывов.

Ребята участвуют в смене «Спортивная». Для них приготовили различные игры, а также мероприятия, которые познакомят их с культурой и традициями народов Севера.

источник: ТАСС