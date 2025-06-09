Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Власти НАО помогли детям из Запорожья отдохнуть в Крыму
Новости Республики
Власти НАО помогли детям из Запорожья отдохнуть в Крыму
фото: pikist.com

Власти НАО помогли детям из Запорожья отдохнуть в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:25 09.06.2025

Власти Ненецкого автономного округа направили на отдых в Крым 100 детей из подшефной Запорожской области. Они взяли на себя расходы на путевки и проезд, сообщила в своем Telegram-канале врио главы НАО Ирина Гехт.

В эти дни сто ребятишек из подшефной нам Запорожской области отдыхают в Евпатории, в оздоровительном лагере «Жемчужина». Мы взяли на себя расходы на путевки, а также на проезд из Каменки-Днепровской до лагеря и обратно, — сказано в сообщении.

Ненецкий автономный округ является одним из регионов, которые организуют отдых в здравницах страны для детей из воссоединившихся с Россией территорий. Гехт отметила, что родители признательны за возможность отправить детей на каникулы туда, где безопасно и не слышно взрывов.

Узнайте больше:  Крым в финале Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» представят четыре участника

Ребята участвуют в смене «Спортивная». Для них приготовили различные игры, а также мероприятия, которые познакомят их с культурой и традициями народов Севера.

источник: ТАСС

голоса
Оцените материал
Просмотры: 5

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Крым туристический

Крым туристический
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.