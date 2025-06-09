Власти НАО помогли детям из Запорожья отдохнуть в Крыму

В эти дни сто ребятишек из подшефной нам Запорожской области отдыхают в Евпатории, в оздоровительном лагере «Жемчужина». Мы взяли на себя расходы на путевки, а также на проезд из Каменки-Днепровской до лагеря и обратно, — сказано в сообщении.
Ненецкий автономный округ является одним из регионов, которые организуют отдых в здравницах страны для детей из воссоединившихся с Россией территорий. Гехт отметила, что родители признательны за возможность отправить детей на каникулы туда, где безопасно и не слышно взрывов.
Ребята участвуют в смене «Спортивная». Для них приготовили различные игры, а также мероприятия, которые познакомят их с культурой и традициями народов Севера.
источник: ТАСС
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