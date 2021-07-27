Власти – о ценах на овощи в Крыму

Заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин принял участие в заседании рабочей группы по контролю и снижению цен на рынке сельхозпродуктов. Мероприятие состоялось под руководством спикера крымского парламента Владимира Константинова. В ходе совещания вице-премьер выступил с докладом о принятии региональных мер, направленных на снижение цен продуктов «борщевого набора», огурцов, томатов. Андрей Рюмшин отметил, что ситуация в Крыму находится на стабильном уровне.

В этом году в Крыму планируется собрать порядка 150 тысяч тонн овощей, из них в сельхозпредприятиях – более 78 тысяч тонн. На сегодня собрано более 14 тысяч тонн овощей. Благодаря тому, что сейчас в самом разгаре сбор урожая ранних и среднеспелых овощей, которые сразу поступают в реализацию, цены идут на спад. На сегодня, согласно оптово–отпускным ценам на овощи, картофель реализуется по цене 25 рублей за килограмм, морковь – 23 рубля, капуста – 18 рублей, лук репчатый – 19,3 рубля, свекла столовая – 18 рублей, — прокомментировал вице-премьер.

По словам Рюмшина, минсельхоз постоянно ведет работу по увеличению каналов сбыта сельхозпродукции для фермерских хозяйств и сельхозкооперативов. через проведение ярмарочных мероприятий, работу с администрациями рынков в поиске свободных торговых мест, а также предоставлению им льготных условий аренды.

С начала 2021 года проведено 7679 ярмарочных мероприятий, из которых 6581 сельскохозяйственных ярмарок. Объем реализованной сельскохозяйственной продукции составил более 12,5 тысяч тонн. Ведомство оказывает содействие в получении мест для нестационарных торговых объектов в крупных городах Республики Крым. Также ведется работа с торговыми сетями, представленными на территории Республики Крым и материковой части Россииэ. Ведется активная подготовка к реализации разрешительных мер при принятии законопроекта, который даст право крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельхозкооперативам торговать произведенной ими продукцией на принадлежащих им земельных участках в составе земель сельхозназначения, — сказал Андрей Рюмшин.

По словам заместителя главы Совмина, проводится также работа с бюджетными учреждениями по заключению контрактов на оказание услуг крымскими сельхозтоваропроизводителями по организации питания и поставку пищевых продуктов. Минсельхоз Крыма принимает самое непосредственное участие в организации оказания услуг питания и поставке пищевых продуктов госучреждениями от производителей сельхозпродукции и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Крыма.

На сегодня в Республике Крым насчитывается 523 контрагента – поставщика. Это представители крестьянских (фермерских) хозяйств, предприятий АПК, индивидуальные предприниматели, которые заключили 4658 договоров с дошкольными 3856 договоров с учебными заведениями. Также заключены 1313 договоров с медицинскими заведениями и 596 договоров с учреждениями, отнесенными к ведению Министерства труда и социальной защиты Республики Крым. Сумма начальной максимальной цены контрактов по бюджетным предприятиям Республики Крым составляет более 959 млн рублей, — акцентировал внимание глава ведомства.

Сумма контрактов и договоров, которые заключили бюджетные учреждения с контрагентами в целом по Республике Крым составила 2 млрд. 390 млн. рублей. Общая сумма экономии составила более 110 млн. рублей.

По результатам заседания были выработаны следующие предложения увеличить количество проводимых ярмарочных мероприятий минимум в 2 раза на весь период уборки урожая, обеспечить выполнение субъектами хозяйствования обязательств в рамках подписанных меморандумов взаимопонимания, а также обеспечить взаимодействие между сельхозпроизводителями и ритейлерами без посредников, в том числе путем заключения соответствующих соглашений.