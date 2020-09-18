Власти обещают поддержать в 2021 году рынок ипотеки

В связи с такими перспективами Марат Хуснуллин попросил глав регионов напомнить застройщикам, что развитие жилищного строительства будет поддерживаться и далее. А жителям — что до 1 ноября можно не получить кредит, а подать заявку на ипотеку по ставке до 6,5%.

Источник: «Российская газета»

О недвижимости в Крыму и в Севастополе — здесь.