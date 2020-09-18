Власти обещают поддержать в 2021 году рынок ипотеки

В Правительстве РФ обсуждают возможные механизмы поддержки ипотеки в следующем году.
Мы обсуждали в правительстве, каким способом и какими суммами мы будем поддерживать ипотеку и в 2021 году. Механизмы эти отработаем по результатам того, как сделаем анализ с Минфином, Центральным банком — как сработала ипотека до 1 ноября этого года. Я говорю про компенсацию до 6,5%, — цитирует «Российская газета» вице-премьера Марата Хуснуллина. — Мы совершенно точно будем работать в этом направлении, но условия дополнительно скажем.
В связи с такими перспективами Марат Хуснуллин попросил глав регионов напомнить застройщикам, что развитие жилищного строительства будет поддерживаться и далее. А жителям — что до 1 ноября можно не получить кредит, а подать заявку на ипотеку по ставке до 6,5%.