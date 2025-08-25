Власти отмечают экономический рост и потенциал туриндустрии в Крыму и в Севастополе

Министр провел расширенное совещание с предпринимателями туротрасли Крыма и Севастополя, где также присутствовали заместитель председателя Совета министров РК — министр финансов РК Ирина Кивико и министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий. На встрече обсуждались актуальные вопросы отрасли: меры поддержки МСП, налогообложение, классификация средств размещения, подготовка кадров и развитие инфраструктуры.

Несмотря на сложности с логистикой, мы отмечаем позитивный рост турпотока, подтверждающий растущий интерес к Крыму как к курорту. Мы понимаем необходимость динамичного развития круглогодичного туризма, чему способствуют принятый закон о гостевых домах и комплексный подход к регулированию средств размещения. Эффективность инициатив, включая обустройство туристского кода городов, уже доказана. Эти меры, от законодательных до инфраструктурных, работают в синергии, повышая привлекательность региона и обеспечивая гостям высококачественный отдых и незабываемые впечатления, — отметила Ирина Кивико, говоря о позитивном росте турпотока.

В свою очередь, Сергей Ганзий подчеркнул важность открытого диалога между властью и бизнесом.

Сегодня туристская отрасль Республики Крым, как и всей страны, находится в процессе масштабных изменений. Турпоток в Крым устойчиво растет, как и меры поддержки отрасли со стороны Правительства РФ. Постоянный диалог с Минэкономразвития РФ, Федеральной службой аккредитации помогают нам выстраивать планы на долгосрочную перспективу. Как пример, сегодняшняя встреча в разгар высокого туристского сезона, собравшая представителей крымского турбизнеса, которая расставила акценты в новеллах законодательства, объяснила многие спорные моменты, а главное, показала открытость власти и желание двигаться в одном направлении, — говорит Сергей Ганзий.

В рамках визита в Республику Крым делегация во главе с министром осмотрела ряд ключевых объектов. В санатории «Форос», который является участником федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Конкурентная и эффективная экономика» и нацпроекта «Туризм и гостеприимство», были оценены современные условия для отдыха, созданные благодаря инвестициям в размере 5,6 млрд рублей.

Санаторно-курортная сфера республики успешно внедряет инструменты бережливого производства в своих бизнес-процессах. В настоящее время участниками федерального проекта уже стали 67 предприятий, из которых 13 — это санатории и гостиницы. Всегда эксперты ФЦК и РЦК в сфере производительности труда берутся за проекты, применяя нестандартные решения для получения высоких результатов. Конечно же, по началу для сотрудников эти решения вызывают настороженность, но со временем они видят, как оптимизация процессов напрямую влияет на качество обслуживания, повышает их собственную эффективность и в конечном итоге укрепляет конкурентоспособность предприятия на рынке, — подчёркивает Ирина Кивико.

Итогом визита стала договоренность о дальнейшей совместной работе по интеграции предприятий региона в национальные проекты и использованию всего спектра доступных мер государственной поддержки для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения привлекательности Крыма и Севастополя как ведущего круглогодичного курорта мирового уровня.

источник: по информации министерства экономического развития РК