Власти подсчитывают сумму ущерба от стихийного бедствия на ЮБК и востоке Крыма. Уточненные данные

По информации председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка, во всех муниципалитетах Крыма, где был введен режим чрезвычайной ситуации, продолжаются аварийно-восстановительные работы. В частности, идет уборка подвальных помещений, продолжается откачка воды, проведена работа по дезинфекции. Кроме того, работают комиссии муниципальных образований по оценке ущерба вследствие утраты имущества.

На сегодняшний день составлен 991 акт. Сумма ущерба составляет 201 млн. 74 тысячи рублей. Выплаты продолжаются, на сегодняшний день выплаты получил 941 гражданин на сумму более 60 млн. рублей, — отметил Юрий Гоцанюк.

Напомним, сутки назад речь шла о сумме 171 млн. рублей.

Фото: ГУ МЧС России по РК.