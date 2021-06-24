В Крыму предварительно озвучили сумму ущерба, нанесенного людям июньским потопом  

Ущерб, нанесенный жителям Большой Ялты, Керчи и ряда населенных пунктов востока Крыма в результате вызванных сильными ливнями паводков, оценивается в 171 млн. рублей. Такие предварительные данные озвучил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

Всего по состоянию на сегодняшний день составлено 866 актов о порче имущества, в том числе по Керчи – 528, Ялте – 173, Ленинскому району – 114, Кировскому району – 30, Советскому району – 21. По состоянию на сегодня сумма ущерба согласно актам администрации городов и районов составила 171 млн. рублей, – сказал Гоцанюк.

На сегодня 634 человека получили компенсации в размере 37 млн. рублей, выплаты продолжаются.

В соответствии с законодательством предусмотрены:

— единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на пострадавшего;

— финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости;

— 50 тыс. руб. — за частично утраченное имущество;

— 100 тысяч рублей — за полностью утраченное имущество.

Нюансы: пока нет решения по помощи автовладельцам, чьи машины пострадали в результате потопа. Не будет выплачена компенсация предпринимателям за утерянный (испорченный) товар.

Оценка утерянного товара вряд ли будет производиться, это сделать невозможно. Будет идти речь о компенсации за ремонт помещений, которые пострадали, и дальнейших мерах поддержки, связанных с нашими фондами микрофинансирования и кредитования, прямых мер поддержки, беспроцентных кредитов и так далее, — уточнил Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Более точно по каким-то дополнительным выплатам он пообещал рассказать 29 июня в Ялте, в ходе выездного штаба по ликвидации последствий ЧС.