Власти полуострова хотят ускорить в летний сезон прохождение контроля на Крымском мосту

Руководство Крыма уделяет большое внимание вопросу прохождения пунктов пропуска, держит эти вопросы на контроле. В рамках федеральных совещаний максимально уделяется внимание более быстрому прохождению (контроля на мосту – ред.). Работу в этом направлении мы с коллегами проводим для того, чтобы и ускорить время прохождения пунктов пропуска, и в то же время сделать прохождение максимально комфортным, – сказал Ганзий.

Министр отметил, что порядка 75% туристов приезжают в Крым автомобильным транспортом, около 25% — поездами. Это цифры прошлого года и такая пропорция, скорее всего, сохранится и в этом году, полагает руководитель ведомства.

При этом очень важно было подготовиться к приему наших гостей. Здесь большая работа проводилась как по самой инфраструктуре, так и по ремонту и строительству новых автодорог в Крыму, чтобы нашим гостям было максимально комфортно перемещаться по полуострову, — добавил Ганзий.

источник: РИА Новости Крым