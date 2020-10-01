Власти Севастополя хотят строить и выдавать служебное жилье для бюджетников

На эти работы в этом году планируется направить 30 млн. рублей.

Власти Севастополя приступили к работам по созданию жилого комплекса, где бюджетники смогут получить служебные квартиры, сообщил в четверг на заседании правительства глава города Михаил Развожаев. Ранее он сообщал, к проектированию таких домов приступят еще в этом году.

Мы переходим к практической реализации поручения Президента, связанного с созданием в Севастополе служебного жилья для бюджетников — то, о чем мы уже говорили. Будет вестись комплексное проектирование будущего участка под застройку с учетом инфраструктуры и всех остальных объектов, — сказал Развожаев.

В четверг на заседании правительства было поддержано предложение внести в государственную программу Севастополя о развитии градостроительной деятельности мероприятия по подготовке технико-экономического обоснования, градостроительного и инвестиционного обоснований «для комплексного анализа территории Севастополя в целях строительства служебного стандартного социального жилья«. Как уточнил директор городского департамента капитального строительства Илларион Гапицонов, делавший доклад по данному вопросу, на эти работы планируется направить 30 млн. рублей в этом году и почти 70 млн. рублей — в 2021 году.

В планах властей Севастополя – строительство около 270 тысяч кв. метров служебного жилья для бюджетников.