Власти Севастополя: «На сегодняшний день оснований для закрытия города нет»

Власти Севастополя уверяют: принимаются все необходимые меры предосторожности для сдерживания распространения вирусной инфекции — оснований для закрытия города нет.

Сейчас звучат призывы в социальных сетях: «Закройте город»! От кого закрывать? От севастопольцев которые возвращаются домой? Все подтвержденные случаи заболевания выявлены у севастопопольцев, которые не проявили сознательность и вовремя не сообщили о себе и пренебрегали правилами самоизоляции. В связи с этим мы принимаем дополнительные меры. Сейчас важно проявить самосознательность и ответственность. На сегодняшний день оснований закрыть город нет, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора Департамента общественной безопасности Севастополя Алексея Краснокутского.

Напомним, накануне Указом врио Губернатора приостанавливается деятельность развлекательных заведений и общепита. Ранее на карантин закрыли все государственные образовательные и спортивные учреждения, театры и кинотеатры. Садики работают в режиме свободного посещения. Глава Севастополя Михаил Развожаев утром заявил, что сегодня будут приняты новые дополнительные ограничительные меры, о которых будет сообщено чуть позже.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19:

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Горячая телефонная линия волонтерского штаба «Мы вместе» для организации адресной помощи пожилым людям: