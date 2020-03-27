Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Власти Севастополя: «На сегодняшний день оснований для закрытия города нет»

crimeapress_news

Власти Севастополя: "На сегодняшний день оснований для закрытия города нет"
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Власти Севастополя: «На сегодняшний день оснований для закрытия города нет»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:41 27.03.2020

Власти Севастополя уверяют: принимаются  все необходимые меры предосторожности для сдерживания распространения вирусной инфекции — оснований для закрытия города нет.

Сейчас звучат призывы в социальных сетях: «Закройте город»! От кого закрывать? От севастопольцев которые возвращаются домой? Все подтвержденные случаи заболевания выявлены у севастопопольцев, которые не проявили сознательность и вовремя не сообщили о себе и пренебрегали правилами самоизоляции. В связи с этим мы принимаем дополнительные меры. Сейчас важно проявить самосознательность  и ответственность. На сегодняшний день оснований закрыть город нет, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора Департамента общественной безопасности Севастополя Алексея Краснокутского. 

Напомним, накануне Указом врио Губернатора приостанавливается деятельность развлекательных заведений и общепита. Ранее на карантин закрыли все государственные образовательные и спортивные учреждения, театры и кинотеатры.  Садики работают в режиме свободного посещения. Глава Севастополя Михаил Развожаев утром заявил, что сегодня будут приняты новые дополнительные ограничительные  меры, о которых будет сообщено чуть позже.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19:

  • +7 (8692) 41-77-07

Горячая телефонная линия волонтерского штаба «Мы вместе» для организации адресной помощи пожилым людям:

  • +7(8692) 227-227

Власти Севастополя: "На сегодняшний день оснований для закрытия города нет"

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.