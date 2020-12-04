Власти Севастополя намерены увеличить размер стипендии для детей из многодетных семей

Проектом постановления Правительства Севастополя предлагается увеличить размер стипендии с 850 рублей до 1500 рублей ежемесячно в течение учебного года.

Стипендии выплачиваются в целях материального стимулирования и финансовой поддержки одаренных детей из многодетных семей. Число одаренных детей в Севастополе увеличивается с каждым годом, – цитирует пресс-служба директора Департамента труда и социальной защиты населения Станислава Борисенко.

Напомним, право на получение стипендии имеют одаренные дети из многодетных семей, проживающие в городе Севастополе, один раз в два года.