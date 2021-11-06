Власти Севастополя не намерены продлевать период нерабочих дней

В Севастополе не продлевается период нерабочих дней, и с 8 ноября деятельность в штатном режиме возобновляют:

медицинские организации;

образовательные организации, за исключением учреждений дополнительного образования, кружков, секций, работа которых запрещена до 1 декабря, также запрещено проведение утренников в детских садах с участием родителей;

возобновляется предоставление государственных услуг.

Кроме того, возобновляется работа:

ресторанов, кафе, баров и иных предприятий общественного питания, за исключением работы в период с 23:00 до 06:00. В это время разрешается только обслуживание навынос, доставка заказов, а также работа предприятий питания транспортной инфраструктуры;

салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, бассейнов, саун, фитнес-клубов и других подобных организаций;

разрешается проведение спортивных, культурных мероприятий, работа кинотеатров, театров, музеев, цирков, с заполняемостью зала не более 50%;

разрешено также проводить экскурсии с присутствием посетителей в количестве не более 30%.

Совершеннолетние граждане смогут посещать вышеуказанные организации и мероприятия только при наличии документа, удостоверяющего личность, а также QR-кода или сертификата о прохождении вакцинации, или QR-кода или сертификата о перенесенном в течение последних шести месяцев заболевании, или медицинской справки о противопоказаниях к вакцинации и отрицательного результата ПЦР-теста, который получен не позднее 72 часов до предъявления, — отмечают в пресс-службе Правительства Севастополя.

Работа объектов торговли, общественного питания, предприятий, оказывающих бытовые услуги, учреждений и организаций должна осуществляться при условии соблюдения масочного режима, социальной дистанции и проведения термометрии.

Продолжают действовать меры по соблюдению обязательного масочного режима в общественном транспорте, в закрытых помещениях и в местах массового скопления людей.

На предприятиях, работающих в сфере гостиничного бизнеса, осуществляющих санаторно-курортную деятельность, в сфере пассажирского транспорта, на автозаправочных станциях, в организациях общественного питания, туризма, розничной торговли в случае, если вакцинацию прошли менее 80% работников, невакцинированные сотрудники допускаются к работе только на основании отрицательного результата ПЦР-теста либо тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2. Проводить обследование необходимо не реже одного раза в семь календарных дней.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сохраняется:

1. Необходимость перевода на дистанционную форму работы сотрудников в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, на четыре недели для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета.

2. Необходимость перевода на дистанционный режим работы до 50% штатной численности работников. При этом не переводятся на удаленную работу сотрудники, прошедшие вакцинацию, перенесшие заболевание в течение последних шести месяцев, а также сотрудники, присутствие которых на рабочем месте необходимо для обеспечения функционирования организаций и учреждений.

3. Рекомендация по освобождению от работы сотрудников при прохождении вакцинации на два дня с сохранением заработной платы.

4. Необходимость в соответствии с постановлением врио Главного государственного санитарного врача по Республике Крым и городу Севастополю от 19.10.2021 №162 обеспечить вакцинацию сотрудников на уровне не менее 80% от штатной численности. Это касается организаций здравоохранения, образования, социальной защиты, торговли, общественного питания, гостиниц, косметических салонов, фитнес-центров, театров, кинотеатров, почтовой связи, МФЦ. До 20 ноября необходимо обеспечить вакцинацию первым компонентом, до 25 декабря — вторым компонентом.

До 1 декабря действуют запреты на:

проведение публичных, культурно-досуговых и иных массовых мероприятий;

проведение досуговых мероприятий в развлекательных центрах и иных развлекательных и досуговых заведениях, в том числе детских;

работу кружков и секций;

проведение досуговых мероприятий в учреждениях социального обслуживания.

Сохраняется режим самоизоляции для граждан, состоящих на диспансерном учете в медицинских организациях по заболеваниям, перечень которых утвержден приказом Департамента здравоохранения от 29.10.2020 № 1165, в том числе беременных женщин, с возможностью оформить больничный.

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации, состоявшегося 20.10.2021, невакцинированным гражданам в возрасте старше 60 лет, за исключением переболевших коронавирусной инфекцией, необходимо соблюдать режим самоизоляции, за исключением случаев обращения за медицинской помощью, передвижения к ближайшему месту приобретения товаров и т.д.