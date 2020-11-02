Власти Севастополя обещают оперативно устранить проблемы с отоплением домов

О том, что проблемы с отоплением домов будут устранены оперативно, заявил Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Огромное количество обращений по управляющим компаниям. Реакция меня не устраивает, — цитирует пресс-служба Михаила Развожаева.

И. о. вице-губернатора города Владимир Базаров в свою очередь заявил, что тепло подается во все районы города, где есть система центрального отопления:

Всего у нас подлежат отоплению 2316 домов. На сегодняшнее утро запущены полностью 2059 домов. К вечеру все остальные закончим. Управляющие компании отрабатывают стояки, подъезды, дома. Сегодня к вечеру (2 ноября) планируем закончить всю эту работу.