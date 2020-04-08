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Власти Севастополя обещают помочь нелегально работавшим горожанам, потерявшим работу из-за коронавируса
иллюстрация: cmotions.nl

Власти Севастополя обещают помочь нелегально работавшим горожанам, потерявшим работу из-за коронавируса

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:25 08.04.2020

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев пообещал помочь гражданам, которые работали нелегально и потеряли работу из-за ограничительных мер в рамках противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в городе.

Это люди, которые работают без трудового договора. Сейчас им некуда пойти работать, нет никакого источника дохода, но нужно платить за квартиры и обеспечивать свои семьи. При этом нет никакой возможности получить поддержку у государства. Сейчас важно понять объем проблемы – это теневая экономика Севастополя, которая по нашим оценкам достаточно существенная, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Врио Губернатора Севастополя призвал таких граждан обращаться на телефон единой диспетчерской службы и «горячую линию» волонтерского штаба «Мы вместе» +7(8692) 227-227.

В телефонном режиме нужно будет рассказать о своей жизненной ситуации, указать контактные данные, предоставить имеющиеся документы. Точно никто наказываться не будет. Для государства такие люди невидимы, они должны появиться. Меры поддержки им будут оказаны, — заверил Михаил Развожаев.

Власти Севастополя обещают помочь нелегально работавшим горожанам, потерявшим работу из-за коронавируса

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