Власти Севастополя обещают помочь нелегально работавшим горожанам, потерявшим работу из-за коронавируса

Врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев пообещал помочь гражданам, которые работали нелегально и потеряли работу из-за ограничительных мер в рамках противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в городе.

Это люди, которые работают без трудового договора. Сейчас им некуда пойти работать, нет никакого источника дохода, но нужно платить за квартиры и обеспечивать свои семьи. При этом нет никакой возможности получить поддержку у государства. Сейчас важно понять объем проблемы – это теневая экономика Севастополя, которая по нашим оценкам достаточно существенная, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Врио Губернатора Севастополя призвал таких граждан обращаться на телефон единой диспетчерской службы и «горячую линию» волонтерского штаба «Мы вместе» +7(8692) 227-227.