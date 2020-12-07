Власти Севастополя обещают «услышать людей» по поводу яхтенной марины в Балаклаве

Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта «Создание яхтенной марины» и проект планировки и межевания территории «Балаклава-1» выносятся на общественные обсуждения.

Нам очень важно услышать точку зрения людей. Мнения у всех разные. Мы готовы выслушать предложения, время у нас есть, учесть и интегрировать их в проект, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя вице-губернатора Севастополя Марию Литовко.

По словам вице-губернатора, проект создания яхтенной марины включает много сопутствующих мероприятий.

Это не только яхтенная марина. Инфраструктура в районе Балаклавской бухты не заменялась годами, а некоторых видов инженерной инфраструктуры там не было и в помине, например, канализации, из-за чего стоки попадают в воду. В рамках марины эта инфраструктура будет создана. Сегодня в бухте стоит до 500 судов, емкость увеличивается не на много. Яхты не обеспечены должной портовой инфраструктурой, например, «черные» и «серые» воды с судов сливаются не в специальный приемник, а в море. Так быть не должно, — заявила Мария Литовко.

При этом вице-губернатор заверила, что суда жителей Балаклавы, которые уже находятся в бухте, останутся там на тех же условиях.

Все направления морской деятельности, которые сложились в Балаклаве, должны остаться. Это и промысловые рыбаки, мы с ними обсуждали какой им нужен причал — сделаем так, как они просили. Это и перевозки к пляжам, морские прогулки. Губернатор подчеркивал это. Условия для населения будут такими же или еще лучше. Для наших судов, которые не ведут коммерческую деятельность, цена останется самой низкой. Никто их вытеснять или перемещать не собирается. В основном марина зарабатывается на транзитных стоянках. Доля таких судов в марине примерно 30-50%, — подчеркивает Мария Литовко.

Также вице-губернатор заверила, что все исторические здания – объекты культурного наследия будут сохранены.

У нас планируется поэтапная реставрация этих объектов по разным программам. В частности, в рамках капитального ремонта многоквартирных домов. Яхтенная марина – это только начало пути. Появятся внебюджетные проекты, которые позволят получить больше мест размещения для наших туристов. Мы заинтересованы, чтобы к нам приезжали не только экскурсанты, которые несколько часов пользуются нашей инфраструктурой. Мы хотим, чтобы гости оставались здесь с ночевкой. Средний чек такого туриста минимум в три раза выше, — говорит Мария Литовко.