Власти Севастополя оценили железнодорожную часть Крымского моста

В регионе прогнозируют рост туропотока на 20%.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев принял участие в церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста. Он выразил уверенность в том, что открытие железнодорожного движения будет способствовать увеличению турпотока в Севастополь и Крым минимум на 20%.

В прошлом году город посетили свыше 436 тыс. туристов — в эту категорию входят те, кто приехал на несколько дней. Кроме того, город ежегодно посещают миллионы экскурсантов, которые не остаются ночевать на территории Севастополя. В 2019 году ожидается рост по обеим категориям.

Мы конечно долго ждали этого события и сегодня оно состоялось. Послезавтра пассажиры с материка приедут в Севастополь. С весны уже будет действовать летнее расписание. Будет также открыто направление из Москвы в Севастополь. Наш город теперь соединен с двумя столицами! Также с июля начнется движение грузовых поездов по железнодорожной части моста. Для Севастополя это очень важно, потому что с грузовым сообщением мы связываем оживление работы нашего Морского порта. Сейчас к этому мы уже готовимся. Для нас это также большой экономический стимул. Поезд — это всегда один из востребованных видов транспорта, — сказал Михаил Рахзвожаев.

Напомним, первый поезд отправился из Санкт-Петербурга в 14:00. Он прибудет в Севастополь 25 декабря в 9:25. На линии из Санкт-Петербурга будут курсировать пять одноэтажных поездов из купейных и плацкартных вагонов.

Использованы фото из группы ВК Керченский мост и пресс-службы правительства Севастополя.