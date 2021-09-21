Власти Севастополя определились с прожиточным минимумом на 2022 год

11 950 рублей.

Правительство Севастополя утвердило величину прожиточного минимума на 2022 год. Об этом рассказал и. о. директора Департамента труда и социальной защиты населения Дмитрий Шамрей.

Прожиточный минимум в Севастополе устанавливается в размере 11 950 рублей, для трудоспособного населения – 13 026 рублей, для пенсионеров – 10 227 рублей. Для детей у нас размер минимума выше, чем по стране, и составляет 12 766 рублей. По России его величина достигает 11 592 рублей. Больше всего у нас вырос прожиточный минимум для трудоспособного населения – на 7,1%», — рассказал чиновник.

На основании новых величин прожиточного минимума в Севастополе будет производиться расчет размера социальных выплат в 2022 году.

Дмитрий Шамрей также отметил, что в июне текущего года приняты правила установления величины прожиточного минимума на федеральном уровне. Размеры минимальных выплат для различных групп населения в Севастополе приведены в соответствие с этими правилами.

Напомним, в 2021 году величина прожиточного минимума в Севастополе составляет 11 380 рублей, для трудоспособного населения – 12 164 рубля, для пенсионеров – 9 862 рубля, для детей – 12 276 рублей.