Власти Севастополя подчёркивают: в городе нет дефицита социально-значимых товаров

В Правительстве Севастополя отмечают: в городе, как и в других регионах России, была попытка распространения информации о том, что в магазинах в связи со сложной эпидситуацией якобы наблюдается дефицит товаров.

Сегодня мы посетили один из магазинов крупнейших торговых сетей города. Лично убедились, что все товары лежат на полках. На полках присутствуют продукты от самого дешевого сегмента до дорогого. Тоже самое касается наличия круп, консервов и так далее. Жители нашего города в магазинах любой сети могут убедиться в полном наличии товаров. Наша задача – это предоставить горожанам конкурентную возможность. У нас не только в торговых сетях, но и на ранках, ярмарках присутствуют все категории товаров. Никакого дефицита в наличии не происходит, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадима Кирпичникова.

Напомним, 19 марта с торговыми сетями был подписан Меморандум по стабилизации цен на продукты. Торговые сети обязуются устанавливать «нулевую» или «минимальную» торговую наценку на ряд социально значимых продуктов первой необходимости — здесь.