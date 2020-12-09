Власти Севастополя предупреждают: с нового года изменятся условия предоставления льгот и субсидий на ЖКУ

Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя информирует об изменении условий предоставления льгот и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг с 1 января 2021 года.

Так, согласно вступающим в силу изменениям в Жилищный кодекс Российской Федерации, компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, а также субсидия не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной (вступивший в законную силу судебный акт) непогашенной задолженности по оплате этих услуг. То есть, если у гражданина имеется задолженность по оплате одной из жилищно-коммунальных услуг, установленная судом, льготы и субсидии с нового года предоставляться не будут, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Приостановление действующих льгот будет производиться с месяца, следующего за месяцем поступления информации о наличии подтвержденной непогашенной задолженности.

Возобновление льгот на ЖКУ будет произведено после погашения задолженности по заявлению гражданина с первого числа месяца, следующего за месяцем приостановления (с учетом пропущенного периода предоставления, но не более чем за полгода до месяца обращения за возобновлением).

Для консультации по вопросам предоставления льгот и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг обращаться в районное управление социальной защиты населения по месту жительства:

управление социальной защиты населения Балаклавского района (ул. Урицкого, 2, тел. 63-22-46, ubr.dtsz@sev.gov.ru);

управление социальной защиты населения Гагаринского района (Проспект Октябрьской революции,8 тел. 42-29-54, ugr.dtsz@sev.gov.ru);

управление социальной защиты населения Ленинского района (ул. Ленина, 66,тел. 54-71-43, ulr.dtsz@sev.gov.ru);

управление социальной защиты населения Нахимовского района (ул. Рабочая,3, тел. 48-68-55, unr.dtsz@sev.gov.ru);

филиал управления социальной защиты населения Нахимовского района на Северной стороне (ул. Леваневского, 24, тел. 71-71-60, unr.dtsz@sev.gov.ru).

Получить консультацию в электронном виде возможно через рубрику «Задать вопрос» на официальном сайте ведомства.