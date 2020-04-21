Власти Севастополя приняли второй пакет мер поддержки бизнеса

Пакет мер, ориентированных на поддержку бизнеса, предполагает отмену арендных платежей для неработающих предприятий, отсрочку по налогам и другие льготы.

С 1 апреля по 30 июня все предприниматели, которые вошли в федеральный и региональный перечни пострадавших отраслей, освобождаются от арендной платы за госимущество. Всем остальным предпринимателям, не вошедшим в перечень, будет предоставлена отсрочка по платежам на госимущество и землю. Ранее было установлено с 1 марта по 30 июня 2020 года в объеме 100%, к этой мере прибавляется отсрочка с 1 июля по 1 октября 2020 года в размере 50%. Платить за аренду можно будет до конца 2022 года, чтобы планомерно распределить нагрузку. Размер платежа не может превышать размера 1/3 арендной платы, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора Департамента экономического развития Севастополя Дениса Профатилова.

По поручению врио Губернатора Севастополя Михаила Развожаева, также арендную плату за второй квартал 2020 года не будут взимать с НТО, которые приостановили работу во время режима самоизоляции.

Если они закрыты, зачем с них брать деньги. Для НТО, которые продолжают деятельность, сделаем 50% скидку, с учетом падения спроса, для неработающих необходимо отметить арендную плату, — заявил чиновник.

Кроме того, предприятия, которые вошли в региональный перечень пострадавших из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом компаний, смогут воспользоваться отсрочкой по налогам. Ранее такая мера распространялась на предприятия из федерального перечня.

В частности, это продление сроков уплаты по авансовым платежам, по налогу на имущество организаций, по земельному налогу, по транспортному налогу, налогу по патентной системе, ЕНВД, налогу по упрощенной системе и единый сельхозналог – по ним по всем мы принимаем данные решения, – подчеркнул Денис Профатилов.

Меры поддержки предусмотрены для собственников торговых и офисных центров при условии поддержки своих арендаторов.