Власти Севастополя: с дозвоном в ситуационный центр по COVID-19 проблем нет

О том, что работа Ситуационного центра по COVID-19 находится под контролем, заявил вице-губернатор Александр Кулагин.
На сегодняшний день нет проблем с дозвоном, — цитирует чиновника пресс-служба Правительства Севастополя.
Позвонив по единому номеру — 41-77-07 можно получить консультацию по вопросам, касающимся новой коронавирусной инфекции, действующим ограничениям, вызвать врача на дом, связаться с волонтерами для доставки продуктов или медицинских средств на дом.
По этому номеру предоставляется информация по всем вопросам, связанным с ситуацией по коронавирусу. Самые распространенные звонки – это в основном консультации и вопросы оформления больничных листов. У сотрудников колл-центра есть алгоритм ответа на все вопросы, — говорит вице-губернатор.
Напомним, Единый ситуационный центр возобновил работу в ноябре по поручению Губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
В зависимости от тематики звонка, операторы направляют запросы либо в МИАЦ, который располагает базой с медицинскими защищенными персональными данными, либо в ЕДДС, либо в волонтерский штаб.
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