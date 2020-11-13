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Власти Севастополя: с дозвоном в ситуационный центр по COVID-19 проблем нет
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Власти Севастополя: с дозвоном в ситуационный центр по COVID-19 проблем нет

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:56 13.11.2020

О том, что работа Ситуационного центра по COVID-19 находится под контролем, заявил вице-губернатор Александр Кулагин.

На сегодняшний день нет проблем с дозвоном, — цитирует чиновника пресс-служба Правительства Севастополя.

Позвонив по единому номеру — 41-77-07 можно получить консультацию по вопросам, касающимся новой коронавирусной инфекции, действующим ограничениям, вызвать врача на дом, связаться с волонтерами для доставки продуктов или медицинских средств на дом.

По этому номеру предоставляется информация по всем вопросам, связанным с ситуацией по коронавирусу. Самые распространенные звонки – это в основном консультации и вопросы оформления больничных листов. У сотрудников колл-центра есть алгоритм ответа на все вопросы, — говорит вице-губернатор.

Напомним, Единый ситуационный центр возобновил работу в ноябре по поручению Губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

В зависимости от тематики звонка, операторы направляют запросы либо в МИАЦ, который располагает базой с медицинскими защищенными персональными данными, либо в ЕДДС, либо в волонтерский штаб.

Власти Севастополя: с дозвоном в ситуационный центр по COVID-19 проблем нет

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