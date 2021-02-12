Власти Севастополя утверждают: торговые сети соблюдают соглашение по ценам

О том, что торговые сети в Севастополе соблюдают соглашение по ценам на сахар и подсолнечное масло, заявил первый заместитель директора Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Максим Рожков.

В конце прошлого года с региональными торговыми сетями был подписан меморандум, согласно которому торговые сети взяли на себя обязательство по реализации социально-значимых продуктов с минимальной наценкой. В эту группу входит более 20 товаров. Минимальная наценка делается на одну позицию из каждой группы товаров. Также региональные торговые сети присоединились к соглашению по удержанию цен на сахар и подсолнечное масло. Установлены предельные розничные цены на сахар-песок — 46 рублей, масло подсолнечное – 110 рублей за литр. Крупные торговые сети соблюдают договоренности, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.

По поручению Губернатора Севастополя Михаила Развожаева сотрудники Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка также проверили цены на куриное яйцо. По словам Максима Рожкова, в настоящее время на Юге России наблюдается небольшое повышение цены на этот товар. Связано это с эпидемиологической обстановкой на птицефермах.

Прогнозируется, что с нормализацией ситуации на фермах цены на куриные яйца стабилизируются.