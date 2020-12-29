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в 2020 году добился рекордного выполнения ФЦП

Власти Севастополя уверяют: город в 2020 году добился рекордного выполнения ФЦП

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:13 29.12.2020

Такое заявление сделал вице-премьер-министр РФ Марат Хуснуллин во время встречи с Губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым в Москве. По словам вице-премьер-министра в 2020 году построено в два раза больше объектов ФЦП, чем годом ранее. Впервые за многие годы освоение составляет 95%. В частности, в этом году был введен седьмой участок трассы «Таврида», газифицированы Андреевка и Любимовка, завершены пусконаладочные работы в Резервном и Фронтовом.

При этом сделаны серьезные заделы на будущее. Проекты, которые необходимо ввести в следующем году уже законтрактованы, приступили к реализации проектов, ввод которых намечен в ближайшие три года. Это позволит нам наращивать темпы ввода объектов ФЦП, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

в 2020 году добился рекордного выполнения ФЦП в 2020 году добился рекордного выполнения ФЦП

Также в 2020 году на 100% выполнены ремонты в рамка нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Благодарен Марату Шакирзяновичу за поддержку по всем наших серьезным вопросам. Такая скорость принятия решений позволила нам оперативно отреагировать на проблему водоснабжения Севастополя. Мы с опережением выполняем план водообеспечения Севастополя. Марат Шакирзянович также отметил, что дополнительно найденные источники воды позволят обеспечить стабильное водоснабжение Севастополя, — подчеркнул Губернатор. 

Власти Севастополя уверяют: город в 2020 году добился рекордного выполнения ФЦП

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