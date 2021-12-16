Власти Севастополя уверяют: кладбище во Фронтовом не закроют

В Правительстве Севастополя отмечают: в социальных сетях и средствах массовой информации стали появляться сообщения о том, что кладбище во Фронтовом будет закрыто. Однако эта информация не соответствует действительности. Согласно принятому на заседании Правительства постановлению, для захоронений будут закрыты два кладбища: в селе Фруктовом и в поселке Ушаковка. Кроме того, увеличится площадь кладбища на Мекензиевых горах, а также одна новая позиция будет внесена в реестр.

Два закрытых кладбища расположены в границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Кроме того, у нас активно развивается инфраструктура в районе Бельбека. Соответственно, нормы природоохранного законодательства не позволяют там осуществлять новые захоронения, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

После закрытия кладбища во Фруктовом ближайшим местом захоронения является кладбище на Мекензиевых горах, площадь которого увеличена до 8,99 га.

Также в существующий реестр кладбищ вносится новая позиция – кладбище в селе Камышлы, чтобы проводить его содержание и благоустройство, — отмечает Евгений Горлов.

В результате внесенных изменений, реестр кладбищ в городе Севастополе насчитывает 67 позиций.

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