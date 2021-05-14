Власти Севастополя выделят 1,4 миллиона рублей семье, пострадавшей при пожаре

По поручению губернатора Михаила Развожаева семье, в частном доме которой 11 мая произошел пожар, окажут единовременную материальную помощь. Соответствующее постановление принято сегодня в ходе заседания Правительства.

Проектом постановления предлагается оказать материальную помощь членам семьи, в размере 1,4 миллиона рублей. Департамент труда и социальной защиты подготовил все необходимые документы для того, чтобы осуществить эту выплату, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента труда и социальной защиты населения Станислава Борисенко.

Напомним, сообщение о том, что в районе садоводческого товарищества «Черноморец» горит двухэтажный частный дом, поступило 11 мая в 20:59. По информации очевидцев, в здании находились три человека: взрослый и двое детей. Женщина и старший ребенок покинули дом самостоятельно, второй ребенок остался в помещении. Тело младшей девочки спасатели обнаружили на втором этаже дома. Медики на месте констатировали смерть ребенка.

Десятилетнюю девочку, которая пострадала при пожаре в частном доме в Севастополе, вечером 13 мая направили бортом санитарной авиации в краснодарский ожоговый центр имени Очаповского.

Ребёнка сопровождала бригада работников севастопольской городской больницы № 5. В настоящее время краснодарские медики оказывают девочке специализированную помощь.