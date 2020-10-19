Власти Севастополя заявили: вода в Кадыковском карьере подходит для подачи в город

О том, что вода в Кадыковском карьере подходит для подачи в город, рассказал главный инженер ГУПС «Водоканал» Алексей Степакин во время отбора проб воды из карьера.
Перед проработкой вопроса забора воды из данного источника ГУПС «Водоканал» были отобраны пробы и выполнены анализы в аккредитованной Центральной лаборатории питьевой воды. Пробы были выполнены в июле и октябре. Результаты анализов показали, что превышений, которые бы сказали, что вода не поддается очистке и каким-то образом повлияет на водоснабжение, нет. Сейчас мы проводим контрольные замеры, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя специалиста.
В ходе отбора воды проводятся химический, бактериологический и радиологический анализы.
Контрольные пробы, которые взяты сегодня будут обнародованы, — сказал главный инженер ГУПС «Водоканал».
При подаче воды из Кадыковского карьера в Севастополь пробы будут браться регулярно.
На гидроузле №3 лабораторные пробы отбираются круглосуточно, — подчеркнул Алексей Степакин.
Вода из карьера будет поступать в Черную речку, далее на гидроузел №3. После очистки и обеззараживания вода будет подаваться в водопровод.
Ежедневно мы планируем брать 15 тыс. куб м воды. Это позволит нам меньше отбирать воды из Чернореченского водохранилища, — сказал главный инженер ГУПС «Водоканал».
Запасы воды в Кадыковском карьере составляют 4,67 млн куб м.
фото: пресс-служба Правительства Севастополя
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