Власти Севастополя заявляют: проблемы с дефицитом воды решают высокими темпами

О том, что в Севастополе проекты по решению проблемы дефицита воды реализуются высокими темпами, заявил и. о. вице-губернатора Владимир Базаров.

Работы на основных наших двух объектах ведутся активно. На Кадыковском карьере 1,4 тыс. метров из 10,2 тыс. метров — траншея проложена. Вчера пришли трубы – началась сварка. Что касается Бельбека, половина земляной массы под котлован водозабора выбрана. Все подготовительные работы по расчистке территории закончены, оборудование заказано. Работа идёт полным ходом, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя чиновника.

На строительстве объектов задействовано около 200 работников.

На сегодняшний день объем воды в Чернореченском водохранилище составляет 15,6 млн куб м. Без дополнительного притока, говорят специалисты, этой воды городу хватит примерно на три месяца.