Власти Севастополя: город живёт «в штатном режиме»

В Севастополе в штатном режиме работают объекты жизнедеятельности, социальные учреждения, а также автостанция и железнодорожное сообщение.

Ситуация в городе абсолютно штатная и спокойная, тем не менее Правительство в особом режиме работает и контролирует наиболее важные направления жизнедеятельности, в таком же режиме продолжаем. При необходимости будем принимать дополнительные меры, — цитирует пресс-служба губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

За прошедшую неделю в Севастополе была усилена работа транспортного сообщения, так как аэропорт в Симферополе временно приостановил свою работу. Так, были дополнительно добавлены вагоны в поезда по двум направлениям: Севастополь-Москва и Севастополь-Санкт-Петербург. Таким образом, количество пассажирских мест увеличилось на 270 и 306 человек соответственно.

На автобусном сообщении добавлен еще один маршрут Севастополь-Москва, сейчас работает два таких автобуса общей вместимостью 90 человек. Ажиотажа и нехватки билетов не наблюдается. На автовокзале усилены меры антитеррористической защищенности, транспортной безопасности, в усиленном режиме ведем контроль работы транспорта на городских, пригородных и междугородних маршрутах, — сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено.

Губернатор поручил держать ситуацию на контроле и при необходимости добавлять дополнительные рейсы. Также Михаил Развожаев подчеркнул, что в Севастополе должно быть необходимое количество автомобильного топлива и других топливно-энергетических ресурсов.

Запасы автомобильного топлива составляют 1380 тонн, этого хватит от 15 до 30 суток использования при максимальном расходе. На этой неделе прибудет еще 2 тысяч тонн – минимальный запас составит 35 суток. В штатном режиме в городе работает 141 котельная. Сезонные запасы дизтоплива составляют 15 тонн, мазута – 117 тонн, угля – 1260 тонн. По топливу пересмотров ценовой политики не планируется, — заявил заместитель директора департамента городского хозяйства Петр Горбачев.

Следить за ценообразованием и не допустить значительных колебаний цены на социально значимые товары глава города поручил департаменту сельского хозяйства и потребительского рынка.

Повышение цен на товары надо жестко мониторить, если какие-то отклонения возникают, сразу же докладывайте, будем встречаться и разбираться. Запасы у всех есть, чтобы стабилизировать ценовую политику на достаточно длительный период, — подчеркивает Михаил Развожаев.

По словам директора департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Натальи Скорюковой, контроль цен ведется ежедневно, поставка товаров в торговые сети города, рынки и ярмарки идет по графику.

Предприятия торговли работают в штатном режиме, ситуация стабильна, превышения спроса и дефицита товаров по городу нет. Дополнительно департаментом в адрес торговых сетей направлен призыв о сдерживании цен на социальную группу товаров первой необходимости, — говорит Наталья Скорюкова.

Она также напомнила, что в Севастополе продолжает действовать меморандум о взаимопонимании, который был заключен между профильным департаментом и торговыми сетями. Согласно документу, торговые сети устанавливают нулевую или минимальную наценку торговую на ряд социально значимых продуктов питания первой необходимости.

Также в ходе совещания обсудили вопросы размещения туристов и предоставление автобусов туроператорами в случае необходимости. Для удобства туристов и гостей города развернута горячая линия: 8 800 301 82 38, на нее уже поступило порядка 50 звонков. Также гости города могут обратиться с вопросами через турплатформу «Мой Севастополь».

Операторы отвечали, как добраться из Севастополя в другой город и предоставляли всю необходимую информацию. Горячая линия продолжит работать и дальше на площадке Центра развития туризма. Мы провели переговоры с официальными местами размещения и туроператорами. Представители турбизнеса пошли навстречу, поэтому отмена брони проходила без штрафов, — сообщила Мария Литовко.

Она также добавила, что совместно с департаментом транспорта проработана возможность предоставления автобусов туроператорами, если понадобится вывозить туристов в другие города. На сегодняшний день такой необходимости не возникало.