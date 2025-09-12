Власти Севастополя намерены сделать Любимовку комфортной для жителей

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 11 сентября с рабочей поездкой посетил Любимовку. В ходе визита он встретился с председателем Совета ветеранов авиационного гарнизона «Бельбек» Валерием Мискевичем. Они обсудили основные вопросы благоустройства, которые предстоит решить.

Важнейший из этих вопросов — благоустройство территории.

В 2022 году в районе домов №47 и 49 по Фёдоровской улице мы разбили сквер, который люди прозвали «Сердцем Бельбека»: сделали тротуары, поставили скамейки, перголы, подвесные качели, поставили фонари и системы видеонаблюдения и оповещения, тогда же привели в порядок пруд. Сейчас он практически полностью обмелел из-за засухи. Дал поручение наполнить пруд — это не такие уж большие расходы воды, а людям будет намного приятнее здесь гулять, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.

Он отметил, что в этом году Любимовка победила в конкурсе территорий, которые будут благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В следующем году будет оборудовано постранство рядом с уже действующим сквером.

В ходе рабочей поездки Михаил Развожаев также поручил произвести ремонт дороги на улице Фёдоровской, отремонтировать внутриквартальные проезды и разобраться с вывозом мусора.

Ещё один важный вопрос — это, конечно, вывоз мусора. Здесь есть большая контейнерная площадка, но, как поделился Валерий Михайлович, с вывозом есть проблема. Также поручил этот вопрос решить. Чуть выше, рядом с профилакторием, люди постоянно разбирают часть каменной стены, чтобы пройти к мусорной площадке из частного сектора. Оказалось, что этой проблеме уже много лет: муниципалитет чинит стену, кто-то разбирает заново. Считаю, если народная память сильнее ремонта, то нужно просто сделать нормальный проход, чтобы жителям было удобно. Это как раз пример того, что мелочей — не бывает, — констатировал глава города.

Любимовка в своё время была закрытым военным гарнизоном, сейчас это большой прекрасный густонаселённый район на берегу моря, отметил губернатор. Он сообщил, что правительство Севастополя сделает всё возможное, чтобы жителям было комфортно.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя