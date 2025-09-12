Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Власти Севастополя намерены сделать Любимовку комфортной для жителей
Новости Республики
Власти Севастополя намерены сделать Любимовку комфортной для жителей
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Власти Севастополя намерены сделать Любимовку комфортной для жителей

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:52 12.09.2025

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 11 сентября с рабочей поездкой посетил Любимовку. В ходе визита он встретился с председателем Совета ветеранов авиационного гарнизона «Бельбек» Валерием Мискевичем. Они обсудили основные вопросы благоустройства, которые предстоит решить.

Важнейший из этих вопросов — благоустройство территории.

В 2022 году в районе домов №47 и 49 по Фёдоровской улице мы разбили сквер, который люди прозвали «Сердцем Бельбека»: сделали тротуары, поставили скамейки, перголы, подвесные качели, поставили фонари и системы видеонаблюдения и оповещения, тогда же привели в порядок пруд. Сейчас он практически полностью обмелел из-за засухи. Дал поручение наполнить пруд — это не такие уж большие расходы воды, а людям будет намного приятнее здесь гулять, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.

Он отметил, что в этом году Любимовка победила в конкурсе территорий, которые будут благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В следующем году будет оборудовано постранство рядом с уже действующим сквером.

В ходе рабочей поездки Михаил Развожаев также поручил произвести ремонт дороги на улице Фёдоровской, отремонтировать внутриквартальные проезды и разобраться с вывозом мусора.

Ещё один важный вопрос — это, конечно, вывоз мусора. Здесь есть большая контейнерная площадка, но, как поделился Валерий Михайлович, с вывозом есть проблема. Также поручил этот вопрос решить. Чуть выше, рядом с профилакторием, люди постоянно разбирают часть каменной стены, чтобы пройти к мусорной площадке из частного сектора. Оказалось, что этой проблеме уже много лет: муниципалитет чинит стену, кто-то разбирает заново. Считаю, если народная память сильнее ремонта, то нужно просто сделать нормальный проход, чтобы жителям было удобно. Это как раз пример того, что мелочей — не бывает, — констатировал глава города.

Любимовка в своё время была закрытым военным гарнизоном, сейчас это большой прекрасный густонаселённый район на берегу моря, отметил губернатор. Он сообщил, что правительство Севастополя сделает всё возможное, чтобы жителям было комфортно.

Узнайте больше:  Губернатор Севастополя наградил лучшие трудовые отряды школьников

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 6

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x