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Власти Севастополя намерены всерьёз заняться реконструкцией Площади 50-летия СССР
Публичная кадастровая карта РФ. Кадастровый квартал 91:02:002008, в рамках которого будет проводиться планировка территории пл.50-летия СССР

Власти Севастополя намерены всерьёз заняться реконструкцией Площади 50-летия СССР

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:22 25.02.2022

Департамент архитектуры объявил о проведении общественных обсуждений документации проектов планировки территории и межевания площади 50-летия СССР.

Рассматриваемая территория размером в четыре гектара расположена в Гагаринском районе Севастополя в кадастровом квартале 91:02:002008 на пересечении улицы Вакуленчука и проспекта Юрия Гагарина и ограничена жилыми кварталами. Документация проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к ним будут размещены с 1 по 14 марта на официальном сайте правительства Севастополя и на сайте организатора общественных обсуждений — департамента архитектуры и градостроительства – dag.sev.gov.ru. Подготовка проекта планировки осуществляется с целью приведения этого общественного пространства в соответствие с градостроительными нормами: упорядочивание торговых объектов и территории общего пользования, — сообщает «Севастопольская газета».

Общественные обсуждения проводятся по 25 марта.

Городские власти, отмечают журналисты «СГ», второй десяток лет пытаются навести порядок с торговлей, объектами благоустройства и парковкой автомобилей на пл.50-летия СССР. Пока победили только парковку и возможность сквозного проезда.

Последний раз о необходимости реконструкции площади говорил год назад руководитель департамента городского хозяйства евгений горлов. По его словам, на площади обновили кинотеатр, теперь надо реализовывать ее функции для нужд населения.

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