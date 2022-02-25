Власти Севастополя намерены всерьёз заняться реконструкцией Площади 50-летия СССР

Рассматриваемая территория размером в четыре гектара расположена в Гагаринском районе Севастополя в кадастровом квартале 91:02:002008 на пересечении улицы Вакуленчука и проспекта Юрия Гагарина и ограничена жилыми кварталами. Документация проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к ним будут размещены с 1 по 14 марта на официальном сайте правительства Севастополя и на сайте организатора общественных обсуждений — департамента архитектуры и градостроительства – dag.sev.gov.ru. Подготовка проекта планировки осуществляется с целью приведения этого общественного пространства в соответствие с градостроительными нормами: упорядочивание торговых объектов и территории общего пользования, — сообщает «Севастопольская газета» .

Общественные обсуждения проводятся по 25 марта.

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