Власти Севастополя национализируют «Севстар». Украинская разведка при чём

Один из бывших жителей города вступил в конкретные контакты с представителями ГУР, вплоть до перечисления средств в рамках криптовалюты и другие действия предпринял. Его мать владеет 75% акций компании «Севстар». Поэтому было принято решение о переходе компании в собственность города со всеми соответствующими подразделениями. Там более пяти юридических лиц по разным направлениям. Все это теперь переходит в собственность города, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.

Развожаев также отметил, что продолжается работа «по наследию «Севастопольгаза». На данном этапе установлены юридические и физические лица, которые совершают в отношении РФ недружественные действия, а также являются бенефициарами иностранных государств.

В пятницу на заседании правительства было принято постановление об изъятии в собственность Севастополя имущества ряда компаний, собственники которых помогали ВСУ и ГУР Украины. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Это все будет сдано в аренду либо продано, и доходы пойдут в бюджет города для финансирования наших программ, в том числе и помощи семьям участников специальной военной операции, — отмечает губернатор.

В марте Развожаев сообщил, что в Севастополе изымут в госсобственность имущество пособников киевского режима, которые непосредственно являлись руководителями и спонсорами польского «правозащитного» фонда», через который киевскому режиму перевели свыше 520 тыс. долларов США.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя