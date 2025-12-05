Власти Севастополя национализируют «Севстар». Украинская разведка при чём

Цифровой оператор Севастополя «Севстар» будет национализирован. Причина – связь семьи крупнейшего акционера компании с главным управлением разведки Украины. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Один из бывших жителей города вступил в конкретные контакты с представителями ГУР, вплоть до перечисления средств в рамках криптовалюты и другие действия предпринял. Его мать владеет 75% акций компании «Севстар». Поэтому было принято решение о переходе компании в собственность города со всеми соответствующими подразделениями. Там более пяти юридических лиц по разным направлениям. Все это теперь переходит в собственность города, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора.
Развожаев также отметил, что продолжается работа «по наследию «Севастопольгаза». На данном этапе установлены юридические и физические лица, которые совершают в отношении РФ недружественные действия, а также являются бенефициарами иностранных государств.
В пятницу на заседании правительства было принято постановление об изъятии в собственность Севастополя имущества ряда компаний, собственники которых помогали ВСУ и ГУР Украины. С полным списком можно ознакомиться здесь.
Это все будет сдано в аренду либо продано, и доходы пойдут в бюджет города для финансирования наших программ, в том числе и помощи семьям участников специальной военной операции, — отмечает губернатор.
В марте Развожаев сообщил, что в Севастополе изымут в госсобственность имущество пособников киевского режима, которые непосредственно являлись руководителями и спонсорами польского «правозащитного» фонда», через который киевскому режиму перевели свыше 520 тыс. долларов США.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
