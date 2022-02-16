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Власти Севастополя обещают дорогу Штурмовое – Хмельницкое отремонтировать досрочно
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Власти Севастополя обещают дорогу Штурмовое – Хмельницкое отремонтировать досрочно

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:03 16.02.2022

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» Севастопольский Автодор приступил к работам на автомобильной дороге Штурмовое-Хмельницкое общей протяженностью 4,2 километра.

В рамках проведения ремонта автомобильной дороги предусмотрена замена бортовых камней, ремонт и восстановление тротуаров, восстановление конструкции дорожной одежды, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Владимира Давыдченко.

Сейчас на объекте выполняется фрезерование существующего дорожного покрытия, установка бортовых камней, обустройство основания на тротуарах под асфальтобетонное покрытие.

На объекте работает 10 единиц техники, а также 20 дорожных рабочих. После укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия будет выполнено укрепление обочин и нанесена дорожная разметка. Согласно контракту, работы должны быть завершены до 31 августа, но мы все работы выполним раньше, чтоб приступить к ремонту других объектов, — говорит директор Севавтодора Николай Калягин.

Подрядная организация в этом году будет работать еще на пяти объектах, внесенных в программу дорожного нацпроекта. Это улицы Гвардейская, Пьянзина, Парусная, Физкультурная, Каширская.

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Напомним, всего в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Севастополе планируется отремонтировать 51 дорогу общей протяженностью более 57 километров.


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