Власти Севастополя озвучили планы по дополнительной газификации домовладений

Порядка тысячи домовладений дополнительно будут включены в программу догазификации в Севастополе. Сегодня на заседании Правительства под председательством губернатора Михаила Развожаева принято решение о внесении соответствующих изменений в госпрограмму по развитию жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Программа дополняется перечнем мероприятий. Их планируется реализовать за счет средств, полученных от применения официальной специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа газораспределительным организациям ПАО «Севастопольгаз» и ГУП «Севастопольгаз» в размере 35%. Это дополнительный источник финансирования, в том числе, для догазификации домовладений, которые не вошли в уже утвержденный перечень, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента городского хозяйства Евгения Горлова.

Руководитель ведомства добавил, что на 2022 год были запланированы работы по догазификации более 18 тысяч домовладений. На эти цели выделено более 2 млрд рублей. Принятые изменения позволят дополнительно направить 64 млн рублей на догазификацию еще тысячи домовладений.

Напомним, уровень газификации населенных пунктов Севастополя вырос с 83,73% в 2014 году до 89,87% на начало 2022-го, в том числе в сельской зоне – с 15% до 45%. В рамках государственной программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя» за восемь лет газифицировано восемь населенных пунктов, в том числе два — в прошлом году. Построено 55,852 км сетей.

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