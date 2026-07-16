Власти Севастополя сформировали еще 363 земельных участка для выделения бойцам СВО

Власти Севастополя утвердили документацию по планировке территории в селе Осипенко Качинского округа, где будут предоставлены земельные участки участникам СВО и членам семей погибших бойцов. Решение принято на заседании правительства в четверг, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Здесь сформируем 363 участка под ИЖС. На прилегающей территории предусмотрено строительство поликлиники, больницы, спортивного комплекса с бассейном, культурного центра, а также создание инженерной и транспортной инфраструктуры, – написал градоначальник в своем канале в МАКС.

Также в ходе заседания правительство согласовало документацию для реализации инвестпроекта по строительству мини-завода по переработке макулатуры и производству бумажных полотенец и салфеток в районе Камышового шоссе.

Кроме того, утверждена документация для расширения производственной площадки предприятия-участника свободной экономической зоны, где будет построено новое производственное здание.

Ранее Заксобрание Севастополя утвердило новый порядок предоставления земельных участков бойцам спецоперации. Согласно ему, земельные участки или выплаты взамен участков будут предоставляться военнослужащим (в том числе бойцам Росгвардии) и добровольцам, если они одновременно являются ветеранами боевых действий и удостоены звания Героя России или орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе СВО. Люди, которые уже стоят в очереди на получение участка или единовременной выплаты, получат полагающееся.

источник: РИА Новости Крым