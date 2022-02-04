Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Власти Севастополя уверяют: при строительстве яхтинной марины в Балаклаве кладбище сохранят

crimeapress_news



реклама в крыму
яхтинной марины в Балаклаве
фото: pxhere.com

Власти Севастополя уверяют: при строительстве яхтинной марины в Балаклаве кладбище сохранят

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:51 04.02.2022

В СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что во время создания яхтенной марины в Балаклаве будет застраиваться кладбище. В связи с этим Правительство Севастополя сообщает:

Территория старого кладбища прилегает к земельному участку, который находится в пользовании Балаклавского рудоуправления им. А. М. Горького, и не входит в границы реализации проекта по созданию яхтенной марины в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Строительство на указанной территории не планируется, рассматривается вопрос ее благоустройства.  

Кладбище находится на балансе специализированной службы по вопросам похоронного дела. По информации ведомства, оно не является действующим, захоронения не производятся.

Напомним, Правительство Севастополя реализует приоритетный проект «Развитие Балаклавы». Он нацелен на комплексный подход к развитию территории и совершенствованию городской среды Балаклавского муниципального округа.

Узнайте больше:  ПФР в Севастополе: проиндексированную до 8,6% страховую пенсию севастопольцы начнут получать с 4 февраля

Основа проекта – это сохранение особо охраняемых природных территорий, объектов культурного наследия. Также предполагается воссоздание планировочной структуры исторической части застройки бухты, то есть создание новых объектов современной архитектуры, которые не будут противоречить исторической.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.