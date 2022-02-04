Власти Севастополя уверяют: при строительстве яхтинной марины в Балаклаве кладбище сохранят

В СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что во время создания яхтенной марины в Балаклаве будет застраиваться кладбище. В связи с этим Правительство Севастополя сообщает:

Территория старого кладбища прилегает к земельному участку, который находится в пользовании Балаклавского рудоуправления им. А. М. Горького, и не входит в границы реализации проекта по созданию яхтенной марины в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя». Строительство на указанной территории не планируется, рассматривается вопрос ее благоустройства. Кладбище находится на балансе специализированной службы по вопросам похоронного дела. По информации ведомства, оно не является действующим, захоронения не производятся.

Напомним, Правительство Севастополя реализует приоритетный проект «Развитие Балаклавы». Он нацелен на комплексный подход к развитию территории и совершенствованию городской среды Балаклавского муниципального округа.

Основа проекта – это сохранение особо охраняемых природных территорий, объектов культурного наследия. Также предполагается воссоздание планировочной структуры исторической части застройки бухты, то есть создание новых объектов современной архитектуры, которые не будут противоречить исторической.

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