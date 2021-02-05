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Власти «сильно заинтересовались» рядом коммерческих объектов на набережной Коктебеля

Власти «сильно заинтересовались» рядом коммерческих объектов на набережной Коктебеля

Опубликовал: CrimeaPRESS в Бизнес в Крыму 20:31 05.02.2021

Администрация Феодосии (в сферу ответственности которой входит и Коктебель)пытается найти владельцев ряда коммерческих объектов на набережной курортного поселка.

В частности, владельцам объектов,  расположенных по адресам и координатам:

— пгт. Коктебель, ул. Десантников, к.н. 90:24:030101:461;

— пгт. Коктебель, набережная, в районе базы отдыха «Юнга», к.н. 90:24:030101:289;

— пгт. Коктебель, в районе базы отдыха «Юнга», к.н. 90:24:030101:3667;

— пгт. Коктебель, ул. Морская, уч. 28, к.н. 90:24:030101:7299;

— пгт. Коктебель, ул. Десантников, 7-в, к.н. 90:224:030101:613;

— пгт. Коктебель, ул. Десантников, 5-е, к.н. 90:224:030101:1062;

— пгт. Коктебель, ул. Десантников, 5-н, к.н. 90:224:030101:844

необходимо уведомить управление муниципального контроля по адресу: ул. Земская, д. 4. каб. 14, или по мессенджеру Viber на номер телефона +7 (978) 572 63 07 о наличии правоустанавливающих документов на объекты в срок до 12 февраля.

В случае непредоставления правоустанавливающих документов управлением муниципального контроля будут подготовлены материалы в отношении данных объектов на рассмотрение комиссии по сносу незаконно размещенных объектов, — уточнили в управлении муниципального контроля (и проиллюстрировали объекты «интереса» фото).

Власти «сильно заинтересовались» рядом коммерческих объектов на набережной Коктебеля Власти «сильно заинтересовались» рядом коммерческих объектов на набережной Коктебеля Власти «сильно заинтересовались» рядом коммерческих объектов на набережной Коктебеля Власти «сильно заинтересовались» рядом коммерческих объектов на набережной Коктебеля Власти «сильно заинтересовались» рядом коммерческих объектов на набережной Коктебеля Власти «сильно заинтересовались» рядом коммерческих объектов на набережной Коктебеля Власти «сильно заинтересовались» рядом коммерческих объектов на набережной Коктебеля Власти «сильно заинтересовались» рядом коммерческих объектов на набережной Коктебеля Власти «сильно заинтересовались» рядом коммерческих объектов на набережной Коктебеля Власти «сильно заинтересовались» рядом коммерческих объектов на набережной Коктебеля Власти «сильно заинтересовались» рядом коммерческих объектов на набережной Коктебеля Власти «сильно заинтересовались» рядом коммерческих объектов на набережной Коктебеля Власти «сильно заинтересовались» рядом коммерческих объектов на набережной Коктебеля Власти «сильно заинтересовались» рядом коммерческих объектов на набережной Коктебеля

Власти «сильно заинтересовались» рядом коммерческих объектов на набережной Коктебеля

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