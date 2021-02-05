Власти «сильно заинтересовались» рядом коммерческих объектов на набережной Коктебеля

Администрация Феодосии (в сферу ответственности которой входит и Коктебель)пытается найти владельцев ряда коммерческих объектов на набережной курортного поселка.

В частности, владельцам объектов, расположенных по адресам и координатам:

— пгт. Коктебель, ул. Десантников, к.н. 90:24:030101:461;

— пгт. Коктебель, набережная, в районе базы отдыха «Юнга», к.н. 90:24:030101:289;

— пгт. Коктебель, в районе базы отдыха «Юнга», к.н. 90:24:030101:3667;

— пгт. Коктебель, ул. Морская, уч. 28, к.н. 90:24:030101:7299;

— пгт. Коктебель, ул. Десантников, 7-в, к.н. 90:224:030101:613;

— пгт. Коктебель, ул. Десантников, 5-е, к.н. 90:224:030101:1062;

— пгт. Коктебель, ул. Десантников, 5-н, к.н. 90:224:030101:844

необходимо уведомить управление муниципального контроля по адресу: ул. Земская, д. 4. каб. 14, или по мессенджеру Viber на номер телефона +7 (978) 572 63 07 о наличии правоустанавливающих документов на объекты в срок до 12 февраля.

В случае непредоставления правоустанавливающих документов управлением муниципального контроля будут подготовлены материалы в отношении данных объектов на рассмотрение комиссии по сносу незаконно размещенных объектов, — уточнили в управлении муниципального контроля (и проиллюстрировали объекты «интереса» фото).