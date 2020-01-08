Власти Симферополя хотят возродить «лесные» детские оздоровительные лагеря

В Крыму детские оздоровительные лагеря находятся не только у моря. Так, в управлении администрации Симферополя находятся детские оздоровительные лагеря «Отважный», «Лесной» и «Баланово». Расположены они в живописных местах, но находятся в совершенно не удовлетворительном состоянии. Это подтвердила и глава администрации крымской столицы Елена Проценко. Она побывала в этих лагерях.

Если в «Лесном», хоть и не без нареканий, прошлым летом отдохнули более полутора тысяч школьников, то судьба «Отважного» и «Баланово» требует определения. Сегодня побывала во всех трех лагерях, увидела их состояние своими глазами; теперь детально буду разбираться в ситуации, выяснять причины происходящего, и, исходя их этого, принимать окончательное решение, — написала Проценко на своей странице в Facebook .

Лагерь «Отважный» расположен в горно-лесной зоне под Судаком, в урочище Куб-Кола. Работал с 1974 по 2016. Был выставлен на продажу. Лагерь «Баланово» расположен в Белогорском районе, более известен, как база отдыха для пикников близ Балановского водохранилища. Как детский лагерь не функционирует. Лагерь «Лесной» расположен близ Судака. В прошлом году принимал детей, но инфраструктура запущена. Лагерь работает с 1979 года (с перерывом 2016-2018 гг.). Для его восстановления инвесторы вложили 30 млн. рублей.

Фото: страница Е.Проценко в Facebook.