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Власти Симферополя намерены все незаконные рекламные конструкции отправить под снос
иллюстрация: tengrinews.kz

Власти Симферополя намерены все незаконные рекламные конструкции отправить под снос

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес в Крыму 21:07 26.06.2020

С 22 по 26 июня сотрудниками управления наружной рекламы и информации горадминистрации в ходе мониторинга центральных улиц Симферополя на предмет законности установки рекламных конструкций было выявлено 18 новых объектов наружной рекламы и информации, размещённых без надлежащих правовых оснований.

Собственникам объектов, которые в соответствии с п. 9 Порядка демонтажа объектов наружной рекламы и информации, установленных и эксплуатируемых не в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативных правовых актов, были направлены предписания на демонтаж рекламных конструкций, — цитирует пресс-служба администрации крымской столицы начальника управления Ларису Авдошину.

По словам чиновника, на текущей неделе в рамках подготовки к праздничным мероприятиям, приуроченным к проведению в Симферополе парада Победы управлением была проведена работа с субъектами хозяйствования по приведению рекламных конструкций в надлежащее техническое и санитарное состояние.

Власти Симферополя намерены все незаконные рекламные конструкции отправить под снос

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