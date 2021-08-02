Власти Симферополя нашли в городе т.н. «серые зоны», где о благоустройстве и не слыхали

2 августа глава администрации Симферополя Валентин Демидов провёл выездное аппаратное совещание с целью проконтролировать работы по содержанию городских территорий.

В рамках мероприятия совместно с заместителями главы и руководителями структурных подразделений администрации, а также подведомственных организаций, осуществлен объезд центральных улиц, промышленных зон и «спальных» районов столицы, — рассказали в пресс-службе администрации крымской столицы.

Как отметил Валентин Демидов, основной проблемой на сегодняшний день является наличие в городе так называемых «серых» зон, на которых не проводится или нерегулярно проводится уборка, покос травы, обрезка сухостоя и другие виды работ.

С профильной организацией мы уже отработали практически всю территорию Симферополя, чтобы выявить эти проблемные территории. В настоящее время формируем муниципальное задание МБУ «Город» и других предприятий, к зоне ответственности которых могут относится данные территории. По итогу подобные «серые» зоны должны быть полностью охвачены регулярным содержанием, – сообщил Демидов.

Он также подчеркнул, что важная составляющая процесса наведения порядка – строгое соблюдение Правил благоустройства юридическими и физическими лицами. Добиться этого можно только при реализации принципа неизбежности наказания за нарушение. Так, перед профильным заместителем и руководством департамента административно-технического контроля поставлена задача по анализу текущей деятельности и её активизации.

По вопросу содержания центральных улиц Симферополя главой администрации дано поручение о приведении в порядок газонов вдоль дорог, а также обеспечения регулярного ухода за ними: полива, стрижки, обновления. Часть этой работы МБУ «Город» выполнит собственными силами. По остальным объёмам будет проведен расчёт необходимых средств, после чего администрация определится с источниками финансирования.

В ходе объезда зафиксировали проблему завоза грунта, заражённого сорняками, при проведении ремонтов и формировании газонов вдоль улиц. Дал поручение провести инвентаризацию всех уже отремонтированных участков, привлечь к данной работе профильные федеральные и республиканские структуры, – рассказал Валентин Демидов.

По информации главы администрации, подобные объезды будут регулярными – по субботам и воскресеньям, чтобы охватить максимальную территорию. Все результаты фиксируются в поручениях, выполнение которых Валентин Демидов проконтролирует в рамках последующих выездов.