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Власти Симферополя решили поднять зарплату работникам МБУ «Город»

Власти Симферополя решили поднять зарплату работникам МБУ «Город»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:45 12.11.2021

Меньше 25 тысяч в месяц не будет.

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов сегодня провел выездную рабочую встречу с сотрудниками трудового коллектива муниципального бюджетного учреждения (МБУ) «Город».

Принято решение о внесении изменений в положение об оплате труда. С 1 ноября текущего года будет произведена индексация на 7,3% для всех сотрудников учреждения. Также был пересмотрен порядок начисления доплаты за стаж. Теперь она будет устанавливаться после двух лет работы в МБУ. Таким образом, заработная плата у сотрудников будет составлять не менее 25 тысяч рублей, — сообщил Валентин Демидов.

В ходе встречи представители предприятия также озвучили ряд предложений по обеспечению порядка в городе. В частности, речь шла о необходимости установки дополнительных урн и устройства новых контейнерных площадок. Глава администрации отметил, что решения будут приняты во взаимодействии с руководством муниципального учреждения после обобщения данных.

Также в ходе рабочего выезда Валентин Демидов проинформировал о приобретении дополнительной техники для МБУ и бытовок для дворников.

Рабочие встречи с сотрудниками муниципальных бюджетных учреждений глава администрации города будет проводить на регулярной основе.

Власти Симферополя решили поднять зарплату работникам МБУ «Город»

Власти Симферополя решили поднять зарплату работникам МБУ «Город»

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