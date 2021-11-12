Власти Симферополя решили поднять зарплату работникам МБУ «Город»

Меньше 25 тысяч в месяц не будет.

Глава администрации Симферополя Валентин Демидов сегодня провел выездную рабочую встречу с сотрудниками трудового коллектива муниципального бюджетного учреждения (МБУ) «Город».

Принято решение о внесении изменений в положение об оплате труда. С 1 ноября текущего года будет произведена индексация на 7,3% для всех сотрудников учреждения. Также был пересмотрен порядок начисления доплаты за стаж. Теперь она будет устанавливаться после двух лет работы в МБУ. Таким образом, заработная плата у сотрудников будет составлять не менее 25 тысяч рублей, — сообщил Валентин Демидов.

В ходе встречи представители предприятия также озвучили ряд предложений по обеспечению порядка в городе. В частности, речь шла о необходимости установки дополнительных урн и устройства новых контейнерных площадок. Глава администрации отметил, что решения будут приняты во взаимодействии с руководством муниципального учреждения после обобщения данных.

Также в ходе рабочего выезда Валентин Демидов проинформировал о приобретении дополнительной техники для МБУ и бытовок для дворников.

Рабочие встречи с сотрудниками муниципальных бюджетных учреждений глава администрации города будет проводить на регулярной основе.