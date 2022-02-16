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Власти Симферополя делают предварительные выводы о работе городского общественного транспорта  

Власти Симферополя делают предварительные выводы о работе городского общественного транспорта  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:43 16.02.2022

В администрации Симферополя рассказали о предварительных итогах февральского мониторинга работы городского общественного транспорта. Впрочем, выводы… примерно те же, что и до мониторинга. Да и новое «расписание», вывешенное на остановках, мало соответствует реальности.

После проведения конкурса (на городские маршруты – ред.), видим, что все, что мы хотели и планировали реализовать, получилось частично. В том плане, что на сегодняшний день требования контрактов исполняются по 15 муниципальным маршрутам. По остальным маршрутам, безусловно, ведется работа. Во-первых, прорабатываются требования к техническому оснащению и обновлению подвижного состава, а также по другим показателям, — рассказал заместитель главы администрации Симферополя Ислям Усеинов.

По его словам, на базе Единой дежурно-диспетчерской службы города планируется создать диспетчерский пункт, в который будет поступать информация о работе транспорта всех городских перевозчиков. Оператор будет иметь всю необходимую информацию о выходе подвижного состава на маршрут, сможет координировать и управлять процессом работы общественного транспорта.

Сейчас требуется корректировка порядка 40 процентов временных интервалов в движении транспорта по муниципальным маршрутам. Этот вопрос будет урегулирован с учетом собранных сведений и в течение недели-двух расписание будет приведено в соответствие, – сообщил начальник управления транспорта и связи администрации города Георгий Сухацкий.

Ежедневно с 7 по 16 февраля члены контрольной комиссии фиксировали время прибытия транспорта на остановочные пункты по маршрутам, а также анализировали количество «вечерних» автобусов. По всем пунктам мониторинга есть «отклонения» от графиков и расписаний.

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Власти Симферополя делают предварительные выводы о работе городского общественного транспорта  


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