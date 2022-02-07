Власти Симферополя не теряют надежды наладить работу общественного транспорта

Общественный транспорт Симферополя переходит на новое дифференцированное расписание.

На сегодняшний день, в качестве эксперимента, на ключевых остановочных пунктах размещено новое расписание движения общественного транспорта. В «часы пик» на маршруте будет задействовано максимальное количество подвижного состава. После 20:00, общественный транспорт будет двигаться согласно новому расписанию. В вечернее время расписание будет отражать не интервал движения между автобусами, а конкретное время прибытия автобуса на остановку, – рассказал врио главы администрации крымской столицы Максим Балахонов.

В течение 10 дней с 20:00 до 22:00 будет проводиться мониторинг соблюдения перевозчиками проработанных расписаний. На 14 остановочных пунктах будут размещаться группы из 3 человек – представителей общественного совета, депутатского корпуса Симферопольского городского совета и администрации города или профильного министерства. По результатам 10-дневного мониторинга планируется согласовать соответствующие расписания с представителями общественности.

Кроме того, в ходе проводимого мониторинга работы общественного транспорта будут осуществляться контрольные мероприятия по проверке соблюдения «масочного режима» водителями и пассажирами в автобусах, а также на остановках общественного транспорта.

Соблюдение расписание транспорта – один из критериев. Второй – выгода самих перевозчиков. В Симферополе порядка 50% транспорта у перевозчиков в аренде.

Его собственником выступает сам водитель, и он решает: если не выгодно, то выходить на маршрут нет смысла, — пояснил он. — Сейчас руководством республики поставлена задача: в течение этого года избавиться от арендованного транспорта. Только собственный подвижной состав с наемными работниками, — рассказал вице-президент Ассоциации автомобильных перевозчиков Крыма Зиновий Лудчак.

Рискнем предположить, что тут «выстрелит» и третий фактор – зарплата водителей, тех самых наемных работников. И на сегодня-то предложение намного превышает спрос – вакансий водителей автобусов десятки, если не сотни. Выгода перевозчиков, водителей и пассажиров на сегодня никак не приводятся к общему знаменателю. Но власти Симферополя надежды не теряют.

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