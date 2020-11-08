Власти Украины могут развернуть на границе с Крымом «гуманитарные лагеря с аптеками»

«Гуманитарные лагеря с аптеками» рядом с российской границей в Крыму возжелали обустроить власти Украины. Озвучил намерение вице-премьер «незалежной» Алексей Резников. Причиной для такого «жеста» (пиар-акции), по его словам, стало то, что в Крыму «ухудшилась коронавирусная ситуация и возник дефицит лекарств».

По его словам, Киев в упрощенном режиме принимает от гуманитарных организаций грузы, которые потом могут попасть через контрольно-пропускные пункты украинской границы «на оккупированные территории в интересах людей».

Интересно сравнить и абсолютные, и относительные цифры. На 8 ноября на Украине было 460 331 случай заражения. Продолжают лечение 245 015 человек, умерло – 8 450 человек. Принимая во внимание, официальные данные о населении «незалежной»: 37 290 000 человек (без Крыма и Донбасса), процент заболеваемости составляет 1,23, а уровень смертности (от «ковида») – 1,83.

Сравним с Крымом? Общее число выявленных случаев заражения – 10 868. Продолжают лечение – 4 140, число умерших – 168. Население Крыма – 2 362 000 человек. Вычисляем процент заболевших – 0,46%. Процент умерших (соотношение общего числа зараженных COVID-19 и скончавшихся от инфекции) – 1,54.

Даже исходя из относительных цифр, кто кому еще помогать должен?! Ситуация с коронавирусом на Украине намного тяжелее, чем в Крыму.

Этот нюанс подметил в комментарии РИА Новости Крым первый заместитель председателя крымского парламента Ефим Фикс.

Это заявление вызывает удивление. Украинские чиновники предлагают воспользоваться услугами, которыми они сами не располагают. Пусть они сначала разберутся с коронавирусом у себя в стране, где ситуация очень тяжелая и сложная. А мы разберемся сами. Ситуация с коронавирусом у нас стабильная и контролируемая, средств и специалистов достаточно, и помощь со стороны нам не нужна. Если вдруг ситуация обострится, нам окажут помощь субъекты Российской Федерации, – сказал Ефим Фикс.

А вообще… Пусть разворачивают свои «гуманитарные лагеря». Даже интересно посмотреть на эти палатки среди зимы в степях Херсонщины, на их комплектацию, «ассортимент» лекарств. Опять же, интересно, чем на Украине коронавирус нынче лечат?

Сеня Фрименс.