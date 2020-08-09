Власти Украины вернулись к теме подачи воды в Крым и даже назвали свои условия

Украина может возобновить поставки воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове и исключительно для нужд местного населения, при этом подача воды для местной промышленности невозможна по ряду причин, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как передает «Интерфакс» , отвечая на вопрос, на каких условиях Украина может возобновить поставки воды на полуостров, Шмыгаль сказал:

В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа. Конечно, Украина где угодно, в Крыму или где в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее.

При этом премьер «незалежной» добавил, что возобновление подачи воды в Крым для нужд промышленности невозможен по ряду причин.

С точки зрения промышленного снабжения, сегодня ряд физических ограничений, от того, что Крымский канал перекрыт и уже не одно расследование журналисты, в том числе, сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по существующей инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру, завершая тем, что мы не будем поставлять воду оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз. Это невозможно, – подчеркнул Шмыгаль.

Похоже, что украинский премьер опять попадет под шквал критики «патриотов неньки». В начале марта Шмыгаль в эфире телеканала «1+1» заявил, что Украина «не может не давать воду украинцам».

Вопрос подачи воды в оккупированный Крым — это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму, — заявил тогда он.

Позже Шмыгаль был вынужден уточнять, что его слова были вырваны из контекста. Дескать, сначала «возвращение Крыма в состав Украины», потом вода… После этого представители действующей украинской власти, в том числе глава МИД Дмитрий Кулеба, не единожды заявляли, что Украина не рассматривает возможность возобновления поставки воды из Днепра в «оккупированный Крым».